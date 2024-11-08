Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Косторная: за то, что засчитывается на международной арене, у нас спуску вообще не даётся

Косторная: за то, что засчитывается на международной арене, у нас спуску вообще не даётся
Алёна Косторная
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании с мужем Георгием Куницей, сравнила особенности судейства на российской и международной аренах.

«Мне «везёт», что я попадаю на пик конкуренции в любом виде. Это сильно мотивирует. Но хочется отметить, что намного строже всё в России в плане судейства. За то, что засчитывается на международной арене, в России спуску вообще не даётся. Буквально любое пошатывание минимальное на выездах с выбросов, прыжков — это тут же хорошие такие минусы, жирненькие. А на международной арене в этом чуть лояльнее, больше поддерживают спортсменов. Но это и к лучшему, потому что когда-нибудь, когда мы выйдем, у нас всё будет идеально выверено, чётенько, точненько», — сказала Косторная в эфире Okko.

Напомним, ранее Косторная и Куница объявили, что пропустят два сезона.

Материалы по теме
Смена паспорта, отказ от борьбы или беременность. Что скрыто за словами Косторной о паузе?
Смена паспорта, отказ от борьбы или беременность. Что скрыто за словами Косторной о паузе?
Материалы по теме
Алёна Косторная: не люблю врать болельщикам. Мы вернёмся, неважно, с каких позиций
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android