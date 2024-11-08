Косторная: за то, что засчитывается на международной арене, у нас спуску вообще не даётся

Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании с мужем Георгием Куницей, сравнила особенности судейства на российской и международной аренах.

«Мне «везёт», что я попадаю на пик конкуренции в любом виде. Это сильно мотивирует. Но хочется отметить, что намного строже всё в России в плане судейства. За то, что засчитывается на международной арене, в России спуску вообще не даётся. Буквально любое пошатывание минимальное на выездах с выбросов, прыжков — это тут же хорошие такие минусы, жирненькие. А на международной арене в этом чуть лояльнее, больше поддерживают спортсменов. Но это и к лучшему, потому что когда-нибудь, когда мы выйдем, у нас всё будет идеально выверено, чётенько, точненько», — сказала Косторная в эфире Okko.

Напомним, ранее Косторная и Куница объявили, что пропустят два сезона.