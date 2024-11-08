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Трёхкратная чемпионка мира Сакамото выиграла короткую программу на домашнем Гран-при

Трёхкратная чемпионка мира Сакамото выиграла короткую программу на домашнем Гран-при
Каори Сакамото
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Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигуристка получила от судей 78,93 балла.

Второе место заняла Монэ Тиба (Япония), набравшая 71,69 балла. А тройку сильнейших замкнула также японка — Юна Аоки (69,78 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).
Женщины, короткая программа. Результаты:

1. Каори Сакамото (Япония) — 78,93 балла.
2. Монэ Тиба (Япония) — 71,69.
3. Юна Аоки (Япония) — 69,78.
4. Алиса Лью (США) — 65,03.
5. Брейди Теннелл (США) — 62,05.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2024, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
78.93
2
Монэ Тиба
Япония
71.69
3
Юна Аоки
Япония
69.78

Ранее спортивный дуэт из Японии Рику Миура/Рюити Кихара вышел в лидеры по итогам короткой программы в рамках четвёртого этапа Гран-при ISU в Токио (Япония). Фигуристы набрали 71,90 балла.

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