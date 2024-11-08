Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лев Лазарев победил в соревнованиях юниоров на Гран-при России в Красноярске

Лев Лазарев победил в соревнованиях юниоров на Гран-при России в Красноярске
Комментарии

Российский фигурист Лев Лазарев одержал победу в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмен получил от судей 264,82 балла. Второе место занял Александр Семков (239,86), тройку сильнейших замкнул Эдуард Карартынян с результатом 218,78 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
08 ноября 2024, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
264.82
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
239.76
3
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
218.78

Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Юноши. Произвольная программа. Результаты:

1. Лев Лазарев – 264,82.

2. Александр Семков – 239,86.

3. Эдуард Карартынян – 218,78.

4. Глеб Ковтун – 215,81.

5. Марк Лукин – 204,53.

6. Матвей Бугаев – 201,42.

7. Роман Яковлев – 201,12.

8. Артемий Маринин – 188,94.

Материалы по теме
Боится выступать даже без россиянок! Чемпионка Европы избегает конкуренции после провала?
Боится выступать даже без россиянок! Чемпионка Европы избегает конкуренции после провала?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android