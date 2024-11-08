Лев Лазарев победил в соревнованиях юниоров на Гран-при России в Красноярске

Российский фигурист Лев Лазарев одержал победу в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмен получил от судей 264,82 балла. Второе место занял Александр Семков (239,86), тройку сильнейших замкнул Эдуард Карартынян с результатом 218,78 балла.

Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.

Юноши. Произвольная программа. Результаты:

1. Лев Лазарев – 264,82.

2. Александр Семков – 239,86.

3. Эдуард Карартынян – 218,78.

4. Глеб Ковтун – 215,81.

5. Марк Лукин – 204,53.

6. Матвей Бугаев – 201,42.

7. Роман Яковлев – 201,12.

8. Артемий Маринин – 188,94.