Лев Лазарев победил в соревнованиях юниоров на Гран-при России в Красноярске
Поделиться
Российский фигурист Лев Лазарев одержал победу в рамках четвёртого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмен получил от судей 264,82 балла. Второе место занял Александр Семков (239,86), тройку сильнейших замкнул Эдуард Карартынян с результатом 218,78 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 4, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
08 ноября 2024, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
264.82
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
239.76
3
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
218.78
Фигурное катание. 4-й этап юниорского Гран-при России — 2024/2025.
Юноши. Произвольная программа. Результаты:
1. Лев Лазарев – 264,82.
2. Александр Семков – 239,86.
3. Эдуард Карартынян – 218,78.
4. Глеб Ковтун – 215,81.
5. Марк Лукин – 204,53.
6. Матвей Бугаев – 201,42.
7. Роман Яковлев – 201,12.
8. Артемий Маринин – 188,94.
Комментарии
- 8 ноября 2024
-
14:47
-
14:39
-
13:29
-
13:16
-
12:59
-
12:35
-
12:19
-
12:06
-
11:51
-
11:43
-
11:14
-
09:52
-
08:35
- 7 ноября 2024
-
22:38
-
20:15
-
18:48
-
17:30
-
17:10
-
16:55
-
16:30
-
16:28
-
16:10
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
13:50
-
13:49
-
13:40
-
13:27
-
13:18
-
13:00
-
12:50
-
12:26
-
12:10
-
11:56