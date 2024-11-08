«Красноярск, день первый». Загитова показала образ с высокими сапогами

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале, где показала образ на первый день этапа Гран-при России в Красноярске.

Фигуристка поделилась видео, в котором примеряет шубу и высокие сапоги. «Красноярск, день 1», — написала Загитова.

Видео доступно в телеграм-канале Алины Загитовой.

Напомним, Загитова работает на этапах Гран-при России, записывая влоги для Первого канала.

Гран-при в Красноярске стартует в субботу, 9 ноября, соревнования будут проходить во всех четырёх дисциплинах. В одиночном мужском катании выступят Макар Игнатов и Пётр Гуменник, в женском — Софья Акатьева и Софья Муравьёва. В парах фаворитами будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.