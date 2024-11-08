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Алина Загитова сообщила, что выступит на этапе Гран-при России в Красноярске

Загитова анонсировала выступление на Гран-при в Красноярске
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова анонсировала своё выступление в Красноярске, где 9 и 10 ноября будет проходить этап Гран-при России.

«Друзья, всем привет! Я, как обычно, снимаю для вас влоги. Почему я выхожу к вам на связь? Чтобы проинформировать вас о том, что завтра я буду выступать в Красноярске», — сказала Загитова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Напомним, Загитова работает на этапах серии Гран-при России, снимая влоги для Первого канала.

Соревнования в Красноярске будут проходить во всех четырёх дисциплинах. В одиночном мужском катании выступят Макар Игнатов и Пётр Гуменник, в женском — Софья Акатьева и Софья Муравьёва. В парах фаворитами будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

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