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Камила Валиева восстановила каскад из тройных прыжков

Камила Валиева восстановила каскад из тройных прыжков
Камила Валиева
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Российская фигуристка Камила Валиева восстановила каскад из двух тройных прыжков.

В своём телеграм-канале спортсменка опубликовала видео с тренировки перед ледовым шоу, в котором показывает, как исполняет каскад из двух тройных тулупов.

Видео доступно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.

24 ноября Валиева примет участие в ледовом шоу «История любви Шахерезады».

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