Экс-россияне Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли этап Гран-при Японии в парах

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Токио (Япония). За своё выступление в сумме спортсмены набрали 213,05 балла.

Второе место заняли чемпионы мира 2023 года, японская пара Рику Миура и Риюти Кихара. Они получили 209,45 балла от судей. Тройку призёров замкнули американцы Элли Кам и Дэниэл О’Ши с результатом 197,44 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).

Спортивные пары. Результаты:

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 213,05 балла. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 209,45. Элли Кам/Дэниэл О’Ши (США) — 197,44.