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Экс-россияне Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли этап Гран-при Японии в парах

Экс-россияне Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли этап Гран-при Японии в парах
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Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Токио (Япония). За своё выступление в сумме спортсмены набрали 213,05 балла.

Второе место заняли чемпионы мира 2023 года, японская пара Рику Миура и Риюти Кихара. Они получили 209,45 балла от судей. Тройку призёров замкнули американцы Элли Кам и Дэниэл О’Ши с результатом 197,44 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Грузия
2
Япония
3
США

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).
Спортивные пары. Результаты:

  1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 213,05 балла.
  2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 209,45.
  3. Элли Кам/Дэниэл О’Ши (США) — 197,44.
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