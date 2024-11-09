Мэдисон Чок и Эван Бэйтс победили на этапе Гран-при Японии в танцах на льду
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Двукратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс одержали победу в танцах на льду на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Токио (Япония). За своё выступление спортсмены набрали 215,95 балла.
Второе место заняла ещё одна американская пара, Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, получившие от судей 198,97 балла. Тройку призёров замкнули представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс с результатом 195,52 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
США
2
США
3
Литва
Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).
Танцы на льду. Результаты:
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 215,95.
- Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 198,97.
- Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 195,52 балла
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