Мэдисон Чок и Эван Бэйтс победили на этапе Гран-при Японии в танцах на льду

Двукратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс одержали победу в танцах на льду на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Токио (Япония). За своё выступление спортсмены набрали 215,95 балла.

Второе место заняла ещё одна американская пара, Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, получившие от судей 198,97 балла. Тройку призёров замкнули представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс с результатом 195,52 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).

Танцы на льду. Результаты:

Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 215,95. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 198,97. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 195,52 балла