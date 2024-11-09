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Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске, ритм-танец: порядок выхода фигуристов на лёд

Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске, ритм-танец: порядок выхода фигуристов на лёд
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Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
09 ноября 2024, суббота. 11:00 МСК
Не началось
  1. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев (Ростовская область);
  2. Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев (Москва — Самарская область);
  3. Ольга Фёдорова/Павел Драко (Московская область);
  4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва);
  5. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область);
  6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Москва);
  7. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург);
  8. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область);
  9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва);
  10. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва);
  11. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва);
  12. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин  (Москва — Самарская область).

Начало выступлнний танцевальных дуэтов — 11:00 мск.

Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.

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