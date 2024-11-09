Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске, ритм-танец: порядок выхода фигуристов на лёд
Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.
- Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев (Ростовская область);
- Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев (Москва — Самарская область);
- Ольга Фёдорова/Павел Драко (Московская область);
- Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва);
- Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область);
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Москва);
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург);
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область);
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва);
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва);
- Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва);
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область).
Начало выступлнний танцевальных дуэтов — 11:00 мск.
Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.
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