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Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске, ритм-танец: порядок выхода фигуристов на лёд

Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев (Ростовская область); Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев (Москва — Самарская область); Ольга Фёдорова/Павел Драко (Московская область); Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва); Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область); Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Москва); Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург); Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область); Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва); Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва); Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва); Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область).

Начало выступлнний танцевальных дуэтов — 11:00 мск.

Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.