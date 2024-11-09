Алина Загитова выступила на церемонии этапа Гран-при России в Красноярске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на церемонии открытия третьего этапа Гран-при России, который проходит в Красноярске с 9 по 10 ноября. Спортсменка показала выступление под вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Напомним, Загитова работает на этапах серии Гран-при России, снимая влоги для Первого канала.

Соревнования в Красноярске проходят во всех четырёх дисциплинах. В одиночном мужском катании выступят Макар Игнатов и Пётр Гуменник, в женском — Софья Акатьева и Софья Муравьёва. В парах фаворитами будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.