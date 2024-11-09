Юма Кагияма одержал победу на домашнем этапе Гран-при ISU в Токио, Грассль стал 2-м
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Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Токио. В сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 300,09 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
09 ноября 2024, суббота. 10:35 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
300.09
2
Даниэль Грассль
Италия
264.85
3
Тацуя Цубои
Япония
251.52
Второе место занял итальянец Даниэль Грассль, получивший от судей 264,85 балла. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Японии Тацуя Цубои с результатом 251,52 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).
Мужчины:
- Юма Кагияма (Япония) — 300,09 балла.
- Даниэль Грассль (Италия) — 264,85.
- Тацуя Цубои (Япония) - 251,52.
- Эндрю Торгашев (США) - 246,58.
- Маттео Риццо (Италия) — 246,56.
- Као Миура (Япония) - 240,38.
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