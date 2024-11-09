Юма Кагияма одержал победу на домашнем этапе Гран-при ISU в Токио, Грассль стал 2-м

Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Токио. В сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 300,09 балла.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль, получивший от судей 264,85 балла. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Японии Тацуя Цубои с результатом 251,52 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).

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