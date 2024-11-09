Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в ритм-танце на 3-м этапе Гран-при России

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали лучшими в ритм-танце в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 83,17 балла. Второе место занял дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов (79,81). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 77,04 балла.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при России — 2024/2025.

Танцы на льду. Ритм-танец: