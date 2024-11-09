Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в ритм-танце на 3-м этапе Гран-при России

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в ритм-танце на 3-м этапе Гран-при России
Комментарии

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали лучшими в ритм-танце в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Спортсмены получили от судей 83,17 балла. Второе место занял дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов (79,81). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 77,04 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
09 ноября 2024, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при России — 2024/2025.
Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область) - 83,17 балла.
  2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 79,81.
  3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) - 77,04.
Календарь Гран-при России — 2024/2025
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android