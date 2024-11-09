Фигурное катание, 3-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Елизавета Куликова (Москва); Ксения Фадеева (Московская область); Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург); Софья Чаплыгина (Краснодарский край); Мария Агаева (Москва); Арина Видинеева (Красноярский край); Виктория Нестерова (Санкт-Петербург); Елена Черникова (Липецкая область); Алина Горбачёва (Тверская область); Анна Фролова (Санкт-Петербург); Софья Муравьёва (Москва); Софья Акатьева (Москва).

Начало выступлений женщин-одиночниц — в 12:50 мск.

Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.