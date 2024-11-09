Фигурное катание, 3-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе
Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.
- Елизавета Куликова (Москва);
- Ксения Фадеева (Московская область);
- Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург);
- Софья Чаплыгина (Краснодарский край);
- Мария Агаева (Москва);
- Арина Видинеева (Красноярский край);
- Виктория Нестерова (Санкт-Петербург);
- Елена Черникова (Липецкая область);
- Алина Горбачёва (Тверская область);
- Анна Фролова (Санкт-Петербург);
- Софья Муравьёва (Москва);
- Софья Акатьева (Москва).
Начало выступлений женщин-одиночниц — в 12:50 мск.
Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.
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