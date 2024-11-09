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Фигурное катание, 3-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Фигурное катание, 3-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе
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Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Женщины. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 12:50 МСК
Не началось
  1. Елизавета Куликова (Москва);
  2. Ксения Фадеева (Московская область);
  3. Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург);
  4. Софья Чаплыгина (Краснодарский край);
  5. Мария Агаева (Москва);
  6. Арина Видинеева (Красноярский край);
  7. Виктория Нестерова (Санкт-Петербург);
  8. Елена Черникова (Липецкая область);
  9. Алина Горбачёва (Тверская область);
  10. Анна Фролова (Санкт-Петербург);
  11. Софья Муравьёва (Москва);
  12. Софья Акатьева (Москва).

Начало выступлений женщин-одиночниц — в 12:50 мск.

Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.

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