Вайцеховская восхитилась ритм-танцем Кагановской и Некрасова на 4-м этапе Гран-при России

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила выступление Василисы Кагановской и Максима Некрасова в ритм-танце на четвёртом этапе Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске.

«Мои поздравления Алексею Горшкову и Анжелике Крыловой за ритм-танец Василисы Кагановской и Максима Некрасова. Не умаляю вклада Анжелики, которая вместе с Горшковым работает в этом сезоне с дуэтом, но лично мне очень сильно видится в этом танце мужская рука. В компоновке музыки, в компоновке программы, во множестве чисто горшковских «фишечек», которые отличали ещё Албену Денкову с Максимом Стависким времён их работы с этим тренером. Реально выдающаяся работа», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Кагановская и Некрасов после своего выступления захватили лидерство в ритм-танце. Осталось выступить четырём дуэтам.