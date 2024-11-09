Фигурное катание, 3-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с короткой программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Евгений Пузанов (Минск, Беларусь, вне зачёта). Иван Попов (Московская область). Михаил Полянский (Санкт-Петербург). Илья Строганов (Санкт-Петербург). Никита Сенцов (Москва). Александр Мельников (Москва). Андрей Мозалёв (Москва). Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург). Макар Игнатов (Московская область). Пётр Гуменник (Санкт-Петербург). Николай Угожаев (Санкт-Петербург). Даниил Самсонов (Москва).

Начало короткой программы в исполнении мужчин — в 14:30 мск.

Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.