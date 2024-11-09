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Фигурное катание, 3-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Фигурное катание, 3-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе
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Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с короткой программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Не началось
  1. Евгений Пузанов (Минск, Беларусь, вне зачёта).
  2. Иван Попов (Московская область).
  3. Михаил Полянский (Санкт-Петербург).
  4. Илья Строганов (Санкт-Петербург).
  5. Никита Сенцов (Москва).
  6. Александр Мельников (Москва).
  7. Андрей Мозалёв (Москва).
  8. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург).
  9. Макар Игнатов  (Московская область).
  10. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
  11. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).
  12. Даниил Самсонов (Москва).

Начало короткой программы в исполнении мужчин — в 14:30 мск.

Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.

Турнирная таблица Гран-при России — 2024/2025
Календарь Гран-при России — 2024/2025
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