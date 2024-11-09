Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Олимпийский чемпион Васильев — о Тутберидзе: она заложница империи, которую сама создала

Олимпийский чемпион Васильев — о Тутберидзе: она заложница империи, которую сама создала
Комментарии

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев считает, что известный тренер Этери Тутберидзе стала заложницей своей империи в фигурном катании.

«Могу ошибаться, но, на мой взгляд, она, скорее, заложница той империи, которую сама и создала. Это определённый имидж, надежды окружающих, давление со всех сторон, которое сильно обязывает. Наверное, это удел всех, кто создаёт какое-то большое дело в любом бизнесе. Если ты с нуля что-то создал, то в дальнейшем как бы становишься рабом своих же свершений. Может, Этери действительно является таким же фанатом, как Ксенофонтов и Москвин, просто у тех в советские времена не было подобных «империй», — приводит слова Васильева RT на русском.

Материалы по теме
Костылева победила ученицу Тутберидзе и «озолотила» Плющенко! Чудеса юниоров в Красноярске
Костылева победила ученицу Тутберидзе и «озолотила» Плющенко! Чудеса юниоров в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android