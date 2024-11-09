Олимпийский чемпион Васильев — о Тутберидзе: она заложница империи, которую сама создала

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев считает, что известный тренер Этери Тутберидзе стала заложницей своей империи в фигурном катании.

«Могу ошибаться, но, на мой взгляд, она, скорее, заложница той империи, которую сама и создала. Это определённый имидж, надежды окружающих, давление со всех сторон, которое сильно обязывает. Наверное, это удел всех, кто создаёт какое-то большое дело в любом бизнесе. Если ты с нуля что-то создал, то в дальнейшем как бы становишься рабом своих же свершений. Может, Этери действительно является таким же фанатом, как Ксенофонтов и Москвин, просто у тех в советские времена не было подобных «империй», — приводит слова Васильева RT на русском.