Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Все стали как-то оживать, суетиться». Олег Васильев — о фигурном катании без россиян

«Все стали как-то оживать, суетиться». Олег Васильев — о фигурном катании без россиян
Комментарии

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев высказался об уровне фигуристов, которые выступают на международной арене в отсутствие россиян.

«Российское парное катание стало настолько сильным, что конкурировать с нашими дуэтами стало просто невозможно. А это сложный вид как с точки зрения техники, так и психологии. Ну и физических качеств требует незаурядных.

Все стали как-то оживать, суетиться, придумывать новое, делать элементы, которые раньше не пытались даже. Поэтому, как бы ни прискорбно констатировать, но отсутствие лидеров в той или иной области неизбежно приводит к общему глобальному увеличению как количества, так и качества», — заявил Васильев RT.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион Васильев — о Тутберидзе: она заложница империи, которую сама создала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android