«Все стали как-то оживать, суетиться». Олег Васильев — о фигурном катании без россиян

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев высказался об уровне фигуристов, которые выступают на международной арене в отсутствие россиян.

«Российское парное катание стало настолько сильным, что конкурировать с нашими дуэтами стало просто невозможно. А это сложный вид как с точки зрения техники, так и психологии. Ну и физических качеств требует незаурядных.

Все стали как-то оживать, суетиться, придумывать новое, делать элементы, которые раньше не пытались даже. Поэтому, как бы ни прискорбно констатировать, но отсутствие лидеров в той или иной области неизбежно приводит к общему глобальному увеличению как количества, так и качества», — заявил Васильев RT.