Василиса Кагановская: Элвис Пресли — это классно!

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в дуэте с Максимом Некрасовым в танцах на льду, заявила, что они были готовы к тому, что многие пары поставят программы под песни Элвиса Пресли. Тема ритм-танца в нынешнем сезоне — музыка 50-70-х годов, многие другие дуэты также выбрали песни в исполнении Пресли.

Кагановская и Некрасов выступают на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. По итогам ритм-танца фигуристы занимают второе место (79,81).

«Музыку предложила нам (тренер) Анжелика Алексеевна (Крылова), её была идея. У меня было ощущение, что многие возьмут её. Но мы послушали и поняли, что она нам подходит. Мы готовы поделиться этой музыкой, Элвис Пресли — это классно!» — приводит слова Кагановской «РИА Новости Спорт».