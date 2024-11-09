Анна Фролова выиграла короткую программу на этапе ГП России в Красноярске

Фигуристка Анна Фролова выиграла короткую программу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. За свой прокат спортсменка набрала 74,68 балла.

Второе место заняла Софья Муравьёва, получившая от судей 73,47 балла. Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева вышла на лёд впервые за 1,5 года. Она замкнула тройку лидеров после короткой программы с результатом 65,37.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, Женщины. Короткая программа.