Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Была скупа на эмоции». Медведева оценила прокат Муравьёвой на Гран-при в Красноярске

«Была скупа на эмоции». Медведева оценила прокат Муравьёвой на Гран-при в Красноярске
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева оценила прокат Софьи Муравьёвой в короткой программе в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Женщины. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 12:50 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
74.68
2
Софья Муравьёва
Москва
73.47
3
Софья Акатьева
Москва
65.37

«Первое, что хочу отметить, это скорость её катания. Мне кажется, за сегодня она самая динамичная и скоростная, мне это очень бросилось в глаза. Но ещё хочу заметить один момент, что как будто бы Софья сегодня была немного скупа на эмоции, как будто она больше сфокусировалась на исполнении элементов. Что, наверное, немудрено, если мы посмотрим на её шестиминутную разминку. Были ошибки, и, возможно, это добавило какого-то нерва, что пришлось разменять немного эмоции на качество исполнении элементов», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Муравьёва получила от судей 73,47 балла и в данный момент занимает второе место. В короткой программе осталось выступить одной участнице.

Материалы по теме
Трусова прилетела в Красноярск поддержать мужа! Яркая битва мужчин в самом разгаре LIVE
Live
Трусова прилетела в Красноярск поддержать мужа! Яркая битва мужчин в самом разгаре LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android