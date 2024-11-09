«Была скупа на эмоции». Медведева оценила прокат Муравьёвой на Гран-при в Красноярске

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева оценила прокат Софьи Муравьёвой в короткой программе в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске.

«Первое, что хочу отметить, это скорость её катания. Мне кажется, за сегодня она самая динамичная и скоростная, мне это очень бросилось в глаза. Но ещё хочу заметить один момент, что как будто бы Софья сегодня была немного скупа на эмоции, как будто она больше сфокусировалась на исполнении элементов. Что, наверное, немудрено, если мы посмотрим на её шестиминутную разминку. Были ошибки, и, возможно, это добавило какого-то нерва, что пришлось разменять немного эмоции на качество исполнении элементов», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Муравьёва получила от судей 73,47 балла и в данный момент занимает второе место. В короткой программе осталось выступить одной участнице.