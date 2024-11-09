Чемпионка России Софья Акатьева выступила на соревнованиях впервые за 1,5 года

Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева выступила на соревнованиях впервые за 1,5 года. За короткую программу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске, спортсменка набрала 65,37 балла. Она занимает промежуточное третье место.

Из прыжков Акатьева выполнила чисто двойной аксель и тройной флип. Каскад тройной лутц — двойной тулуп был выполнен с ошибками. На лутце Софья коснулась рукой льда и выехала прыжок в тройку.

Софье Акатьевой 17 лет, сезон-2023/2024 она пропустила из-за травмы — болей в ноге, которые, вероятно, были рецидивом её предыдущего стрессового перелома стопы. Сообщалось, что болевые ощущения приобрели хронический характер и её восстановление может затянуться.