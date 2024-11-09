Чемпионка России Софья Акатьева выступила на соревнованиях впервые за 1,5 года
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Чемпионка России 2023 года фигуристка Софья Акатьева выступила на соревнованиях впервые за 1,5 года. За короткую программу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске, спортсменка набрала 65,37 балла. Она занимает промежуточное третье место.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Женщины. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 12:50 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
74.68
2
Софья Муравьёва
Москва
73.47
3
Софья Акатьева
Москва
65.37
Из прыжков Акатьева выполнила чисто двойной аксель и тройной флип. Каскад тройной лутц — двойной тулуп был выполнен с ошибками. На лутце Софья коснулась рукой льда и выехала прыжок в тройку.
Софье Акатьевой 17 лет, сезон-2023/2024 она пропустила из-за травмы — болей в ноге, которые, вероятно, были рецидивом её предыдущего стрессового перелома стопы. Сообщалось, что болевые ощущения приобрели хронический характер и её восстановление может затянуться.
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