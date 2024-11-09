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«Возможно, перехотела. У меня миллион раз так было». Медведева — об ошибке Акатьевой

«Возможно, перехотела. У меня миллион раз так было». Медведева — об ошибке Акатьевой
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Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева оценила прокат Софьи Акатьевой в короткой программе в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Женщины. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 12:50 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
74.68
2
Софья Муравьёва
Москва
73.47
3
Софья Акатьева
Москва
65.37

«Как же всё хорошо начиналось, какой прекрасный первый прыжок, динамичная музыка, отличное катание. Видно было, что была готова. Возможно, перехотела. Миллион раз и у меня так было, когда слишком хочешь выйти и показать, что ты наработал и как ты умеешь кататься на самом деле, особенно после такого длительного перерыва. Хочется ворваться с ноги в эти соревнования и быть всегда на лидерских позициях, спортивный голод присутствует. И, возможно, она просто перехотела.

Чуть-чуть зажалась, мне не хватило эмоций, и было видно, что она сильно сконцентрирована была на прыжковых элементах. Но это никак не помешало восприятию программы, которая отработана на ура», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Софья Акатьева получила от судей 65,37 балла и заняла третье место в короткой программе. Она выступила на соревнованиях впервые за 1,5 года. Сезон-2023/2024 фигуристка пропустила из-за травмы ноги.

Турнирная таблица Гран-при России — 2024/2025
Календарь Гран-при России — 2024/2025
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