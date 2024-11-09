Угожаев стал лучшим в короткой программе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске
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Фигурист Николай Угожаев выиграл короткую программу на третьем этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. За свой прокат спортсмен получил от судей 103,54 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
103.54
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
99.44
3
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
94.52
Второе место занял Пётр Гуменник, получивший от судей 99,44 балла. Дмитрий Алиев замкнул тройку лидеров после короткой программы с результатом 94,52.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, Мужчины. Короткая программа
- Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 103,54 балла.
- Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 99,44.
- Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) — 94,52.
- Даниил Самсонов (Москва) — 90,68.
- Андрей Мозалёв (Москва) — 89,03.
- Макар Игнатов (Московская область) — 85,10.
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