Угожаев стал лучшим в короткой программе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

Фигурист Николай Угожаев выиграл короткую программу на третьем этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. За свой прокат спортсмен получил от судей 103,54 балла.

Второе место занял Пётр Гуменник, получивший от судей 99,44 балла. Дмитрий Алиев замкнул тройку лидеров после короткой программы с результатом 94,52.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, Мужчины. Короткая программа