Каори Сакамото выиграла домашний этап Гран-при в Токио, у японок весь пьедестал

Трёхкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото победила на 4-м этапе Гран-при ISU в Токио (Япония). Она набрала 231,88 балла по сумме двух программ.

Пьедестал дополнили две её соотечественницы. Серебряную медаль завоевала Монэ Тиба с результатом 212,54 балла. Тройку призёров замкнула Юна Аоки, набравшая за два проката 195,07 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).

Женское одиночное катание. Результаты:

Каори Сакамото (Япония) — 231,88 балла. Монэ Тиба (Япония) — 212,54. Юна Аоки (Япония) — 195,07. Алиса Лью (США) — 190,75. Брейди Теннелл (США) — 190,25. Лара Наки Гутманн (Италия) — 180,28.