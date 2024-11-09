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Каори Сакамото выиграла домашний этап Гран-при в Токио, у японок весь пьедестал

Каори Сакамото выиграла домашний этап Гран-при в Токио, у японок весь пьедестал
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Трёхкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото победила на 4-м этапе Гран-при ISU в Токио (Япония). Она набрала 231,88 балла по сумме двух программ.

Пьедестал дополнили две её соотечественницы. Серебряную медаль завоевала Монэ Тиба с результатом 212,54 балла. Тройку призёров замкнула Юна Аоки, набравшая за два проката 195,07 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
231.88
2
Монэ Тиба
Япония
212.54
3
Юна Аоки
Япония
195.07

Фигурное катание. Гран-при ISU. 4-й этап, Токио (Япония).
Женское одиночное катание. Результаты:

  1. Каори Сакамото (Япония) — 231,88 балла.
  2. Монэ Тиба (Япония) — 212,54.
  3. Юна Аоки (Япония) — 195,07.
  4. Алиса Лью (США) — 190,75.
  5. Брейди Теннелл (США) — 190,25.
  6. Лара Наки Гутманн (Италия) — 180,28.
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