«Каталась в полноги». Муравьёва негативно оценила свой прокат в КП на Гран-при России
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Фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. Она заняла второе место, получив от судей 73,47 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Женщины. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 12:50 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
74.68
2
Софья Муравьёва
Москва
73.47
3
Софья Акатьева
Москва
65.37
«Я не очень довольна своим прокатом. Буду смотреть, что не доделала, но каталась я не в полную ногу. Наверное, на это есть свои причины на данный момент. Я немножко хрипло говорю, потому что немножко болею и сижу на антибиотиках», — приводит слова Муравьёвой «РБ Спорт».
Муравьёва после короткой программы уступает лидеру Анне Фроловой один балл. В воскресенье, 10 ноября, фигуристки выступят с произвольной программой.
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