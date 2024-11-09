«Каталась в полноги». Муравьёва негативно оценила свой прокат в КП на Гран-при России

Фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. Она заняла второе место, получив от судей 73,47 балла.

«Я не очень довольна своим прокатом. Буду смотреть, что не доделала, но каталась я не в полную ногу. Наверное, на это есть свои причины на данный момент. Я немножко хрипло говорю, потому что немножко болею и сижу на антибиотиках», — приводит слова Муравьёвой «РБ Спорт».

Муравьёва после короткой программы уступает лидеру Анне Фроловой один балл. В воскресенье, 10 ноября, фигуристки выступят с произвольной программой.