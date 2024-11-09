Софья Муравьёва рассказала, включит ли тройной аксель в ПП на 3-м этапе Гран-при России

Фигуристка Софья Муравьёва поделилась ожиданиями от произвольной программы на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске.

— Можем ли мы ждать тройного акселя от вас завтра?

— Если хотите, можете ждать. Я никому не запрещаю. Будем смотреть по ситуации, но, скорее всего, — нет. Я его не заявляла. По моему состоянию было бы хорошо просто чисто откатать.

— Вы всего один балл проиграли Анне Фроловой. Можно сказать, что завтра у вас всё с нуля начинается? Какие у вас мысли по поводу завтрашнего дня?

— Проснусь завтра и будут мысли. Сейчас у меня мысли на сегодня, поэтому не знаю пока. Поем, смою макияж, помоюсь и лягу отдыхать, а завтра уже появятся мысли, — приводит слова Муравьёвой «РБ Спорт».

Муравьёва после короткой программы занимает второе место и уступает лидеру Анне Фроловой один балл.