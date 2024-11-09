Фигурное катание, этап ГП России, спортивные пары: порядок выхода в короткой программе

Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 фигуристы выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.

Ясмина Кадырова/Илья Миронов (Санкт Петербург); Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва); Дарья Андреева/Александр Акимов (Санкт-Петербург); Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва); Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург); Алиса Блинникова/Алексей Карпов (Санкт-Петербург).

Начало выступлений спортивных пар — в 12:50 мск. Третий этап Гран-при России — 2024/2025 проходит с 9 по 10 ноября в Красноярске.