Фигурное катание, этап ГП России, спортивные пары: порядок выхода в короткой программе
Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 фигуристы выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.
- Ясмина Кадырова/Илья Миронов (Санкт Петербург);
- Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва);
- Дарья Андреева/Александр Акимов (Санкт-Петербург);
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва);
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург);
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов (Санкт-Петербург).
Начало выступлений спортивных пар — в 12:50 мск. Третий этап Гран-при России — 2024/2025 проходит с 9 по 10 ноября в Красноярске.
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