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Фигурное катание, этап ГП России, спортивные пары: порядок выхода в короткой программе

Фигурное катание, этап ГП России, спортивные пары: порядок выхода в короткой программе
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Сегодня, 9 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 фигуристы выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 16:15 МСК
Идёт
  1. Ясмина Кадырова/Илья Миронов (Санкт Петербург);
  2. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва);
  3. Дарья Андреева/Александр Акимов (Санкт-Петербург);
  4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва);
  5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург);
  6. Алиса Блинникова/Алексей Карпов (Санкт-Петербург).

Начало выступлений спортивных пар — в 12:50 мск. Третий этап Гран-при России — 2024/2025 проходит с 9 по 10 ноября в Красноярске.

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