Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на Гран-при в Красноярске

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. За свой прокат спортсмены набрали 78,69 балла. Второе место занял дуэт Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 73,88. Тройку лидеров замкнули Алиса Блинникова и Алексей Карпов, набравшие 63,77 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, спортивные пары. Короткая программа: