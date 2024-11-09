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Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на Гран-при в Красноярске

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на Гран-при в Красноярске
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. За свой прокат спортсмены набрали 78,69 балла. Второе место занял дуэт Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 73,88. Тройку лидеров замкнули Алиса Блинникова и Алексей Карпов, набравшие 63,77 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
09 ноября 2024, суббота. 16:15 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, спортивные пары. Короткая программа:

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 78,69;
  2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 73,88;
  3. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 63,77;
  4. Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 62,69;
  5. Дарья Андреева/Александр Акимов — 59,01;
  6. Виктория Васильева/Роман Запорожец — 55,39.
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