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Фигурное катание, этап ГП России, танцы на льду: порядок выхода в произвольном танце

Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 фигуристы выступят с произвольным танцем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.

Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев (Москва — Самарская область). Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев (Ростовская область). Ольга Фёдорова/Павел Драко (Московская область). Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва). Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область). Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва). Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва). Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Москва). Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва). Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург). Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область). Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область).

Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.