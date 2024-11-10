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Фигурное катание, этап ГП России, танцы на льду: порядок выхода в произвольном танце

Фигурное катание, этап ГП России, танцы на льду: порядок выхода в произвольном танце
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Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 фигуристы выступят с произвольным танцем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
10 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт
  1. Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев (Москва — Самарская область).
  2. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев (Ростовская область).
  3. Ольга Фёдорова/Павел Драко (Московская область).
  4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва).
  5. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область).
  6. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва).
  7. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва).
  8. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Москва).
  9. Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва).
  10. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург).
  11. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область).
  12. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область).

Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.

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