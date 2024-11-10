Фигурное катание, этап ГП России, танцы на льду: порядок выхода в произвольном танце
Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 фигуристы выступят с произвольным танцем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.
- Анета Коцюбинская/Глеб Чернышев (Москва — Самарская область).
- Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев (Ростовская область).
- Ольга Фёдорова/Павел Драко (Московская область).
- Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов (Москва).
- Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область).
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва).
- Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва).
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Москва).
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва).
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург).
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область).
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область).
Гран-при России — 2024/2025 проходит 9-10 ноября в Красноярске.
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