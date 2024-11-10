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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями 3-го этапа Гран-при России

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями 3-го этапа Гран-при России
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Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями соревнований танцоров на льду в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. В сумме ритм-танца и произвольного танца спортсмены получили от судей 209,40 балла. Второе место занял дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов (200,93). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 193,95 балла.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при России — 2024/2025.
Танцы на льду. Итог:

  1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва — Самарская область) — 209,40 балла.
  2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва — Московская область) — 200,93.
  3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 193,95.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
10 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
Общий зачёт Гран-при России — 2024/2025
Календарь Гран-при России — 2024/2025
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Новости. Фигурное катание
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