Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями 3-го этапа Гран-при России

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями соревнований танцоров на льду в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. В сумме ритм-танца и произвольного танца спортсмены получили от судей 209,40 балла. Второе место занял дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов (200,93). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 193,95 балла.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при России — 2024/2025.

Танцы на льду. Итог: