Фигурное катание, 3-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд

Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Арина Видинеева (Красноярский край). Виктория Нестерова (Санкт-Петербург). Елена Черникова (Липецкая область). Ксения Фадеева (Московская область). Софья Чаплыгина (Краснодарский край). Мария Агаева (Москва). Алина Горбачёва (Тверская область). Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург). Елизавета Куликова (Москва). Софья Акатьева (Москва). Софья Муравьёва (Москва). Анна Фролова (Санкт-Петербург).

После короткой программы лидирует Анна Фролова, на втором месте идёт Софья Муравьёва, замыкает тройку лидеров Софья Акатьева.