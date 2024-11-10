Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, 3-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд

Фигурное катание, 3-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
10 ноября 2024, воскресенье. 12:05 МСК
Не началось
 Купить билет
  1. Арина Видинеева (Красноярский край).
  2. Виктория Нестерова (Санкт-Петербург).
  3. Елена Черникова (Липецкая область).
  4. Ксения Фадеева (Московская область).
  5. Софья Чаплыгина (Краснодарский край).
  6. Мария Агаева (Москва).
  7. Алина Горбачёва (Тверская область).
  8. Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург).
  9. Елизавета Куликова (Москва).
  10. Софья Акатьева (Москва).
  11. Софья Муравьёва (Москва).
  12. Анна Фролова (Санкт-Петербург).

После короткой программы лидирует Анна Фролова, на втором месте идёт Софья Муравьёва, замыкает тройку лидеров Софья Акатьева.

Материалы по теме
Мужчины опять свели всех с ума в Красноярске! А стабильная Фролова — вновь лидер у женщин
Мужчины опять свели всех с ума в Красноярске! А стабильная Фролова — вновь лидер у женщин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android