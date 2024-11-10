Фигурное катание, 3-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд
Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.
- Арина Видинеева (Красноярский край).
- Виктория Нестерова (Санкт-Петербург).
- Елена Черникова (Липецкая область).
- Ксения Фадеева (Московская область).
- Софья Чаплыгина (Краснодарский край).
- Мария Агаева (Москва).
- Алина Горбачёва (Тверская область).
- Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург).
- Елизавета Куликова (Москва).
- Софья Акатьева (Москва).
- Софья Муравьёва (Москва).
- Анна Фролова (Санкт-Петербург).
После короткой программы лидирует Анна Фролова, на втором месте идёт Софья Муравьёва, замыкает тройку лидеров Софья Акатьева.
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