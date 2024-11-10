Анна Фролова стала победительницей третьего этапа Гран-при России, Муравьёва — вне топ-3
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Фигуристка Анна Фролова стала победительницей третьего этапа Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. В сумме короткой и произвольной программ она набрала 218,91 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
10 ноября 2024, воскресенье. 12:05 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
218.91
2
Алина Горбачёва
Тверская область
210.36
3
Софья Акатьева
Москва
208.63
Второе место заняла Алина Горбачёва, получившая от судей 210,36 балла. Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева замкнула тройку призёров с результатом 208,63. Занимавшая вторую строчку после короткой программы серебряный призёр чемпионата России — 2024 Софья Муравьёва заняла итоговое четвёртое место.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, Женщины:
- Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 218,91 балла.
- Алина Горбачёва (Тверская область) — 210,36.
- Софья Акатьева (Москва) — 208,63.
- Софья Муравьёва (Москва) — 200,48.
- Мария Агаева (Москва) — 193,80.
- Елизавета Куликова (Москва) — 190,82.
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