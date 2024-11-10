Анна Фролова стала победительницей третьего этапа Гран-при России, Муравьёва — вне топ-3

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Фигуристка Анна Фролова стала победительницей третьего этапа Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. В сумме короткой и произвольной программ она набрала 218,91 балла.

Второе место заняла Алина Горбачёва, получившая от судей 210,36 балла. Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева замкнула тройку призёров с результатом 208,63. Занимавшая вторую строчку после короткой программы серебряный призёр чемпионата России — 2024 Софья Муравьёва заняла итоговое четвёртое место.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, Женщины: