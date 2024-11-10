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Фигурное катание, 3-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в ПП

Фигурное катание, 3-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в ПП
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Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

  1. Михаил Полянский (Санкт-Петербург).
  2. Никита Сенцов (Москва).
  3. Александр Мельников (Москва).
  4. Иван Попов (Московская область).
  5. Илья Строганов (Санкт-Петербург).
  6. Макар Игнатов (Московская область).
  7. Андрей Мозалёв (Москва).
  8. Даниил Самсонов (Москва).
  9. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург).
  10. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
  11. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).

После короткой программы лидирует Николай Угожаев, второе место занимает Пётр Гуменник, замыкает тройку лидеров Дмитрий Алиев.

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