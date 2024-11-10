Фигурное катание, 3-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в ПП
Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.
- Михаил Полянский (Санкт-Петербург).
- Никита Сенцов (Москва).
- Александр Мельников (Москва).
- Иван Попов (Московская область).
- Илья Строганов (Санкт-Петербург).
- Макар Игнатов (Московская область).
- Андрей Мозалёв (Москва).
- Даниил Самсонов (Москва).
- Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург).
- Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
- Николай Угожаев (Санкт-Петербург).
После короткой программы лидирует Николай Угожаев, второе место занимает Пётр Гуменник, замыкает тройку лидеров Дмитрий Алиев.
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