Фигурное катание, 3-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в ПП

Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с произвольной программой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Михаил Полянский (Санкт-Петербург). Никита Сенцов (Москва). Александр Мельников (Москва). Иван Попов (Московская область). Илья Строганов (Санкт-Петербург). Макар Игнатов (Московская область). Андрей Мозалёв (Москва). Даниил Самсонов (Москва). Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург). Пётр Гуменник (Санкт-Петербург). Николай Угожаев (Санкт-Петербург).

После короткой программы лидирует Николай Угожаев, второе место занимает Пётр Гуменник, замыкает тройку лидеров Дмитрий Алиев.