«Хуже по сравнению с ритм-танцем». Вайцеховская — о Кагановской и Некрасове в ПП

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила выступление Василисы Кагановской и Максима Некрасова в произвольном танце на четвёртом этапе Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске.

«По сравнению с ритм-танцем произвольная постановка Василисы Кагановской/Максима Некрасова (как тема, так и компоновка музыки) понравилась мне меньше, но в прокате было столько напора, азарта, энергии и всевозможных фишечек, что впору, во-первых, пожалеть, что шкала уровней сложности некоторых элементов ограничена цифрой 4, а во-вторых, хочется прямо-таки ускорить время и посмотреть, как будет развиваться дальше этот стремительный прогресс.

Те же Лиза Худайбердиева/Егор Базин могут оказаться в сложном положении. Им вообще труднее, поскольку дуэт вышел на предельно высокий уровень, где прогресс объективно замедляется в разы.

В Красноярске Лиза с Егором взяли своё прежде всего высочайшим качеством элементов и катания при достаточно стандартном подходе к постановке в целом. Но вот когда соперники подберутся вплотную, придётся заморачиваться над постановками, выбором музыки и оригинальностью идей гораздо в большей степени», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями соревнований танцоров на льду в рамках третьего этапа Гран-при России. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место. Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко.