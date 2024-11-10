Фигурное катание, этап ГП России, спортивные пары: порядок выхода на лёд в ПП

Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 спортивные пары выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.

Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва). Дарья Андреева/Александр Акимов (Санкт-Петербург). Ясмина Кадырова/Илья Миронов (Санкт Петербург). Алиса Блинникова/Алексей Карпов (Санкт-Петербург). Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва). Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург).

Начало выступлений спортивных пар — в 16:05 мск. После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором месте расположились Мухортова и Евгеньев, замыкают тройку лидеров дуэт Блинникова/Карпов.