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Фигурное катание, этап ГП России, спортивные пары: порядок выхода на лёд в ПП

Фигурное катание, этап ГП России, спортивные пары: порядок выхода на лёд в ПП
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Сегодня, 10 ноября, в рамках третьего этапа Гран-при России — 2024/2025 спортивные пары выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
10 ноября 2024, воскресенье. 16:05 МСК
Не началось
  1. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва).
  2. Дарья Андреева/Александр Акимов (Санкт-Петербург).
  3. Ясмина Кадырова/Илья Миронов (Санкт Петербург).
  4. Алиса Блинникова/Алексей Карпов (Санкт-Петербург).
  5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва).
  6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург).

Начало выступлений спортивных пар — в 16:05 мск. После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором месте расположились Мухортова и Евгеньев, замыкают тройку лидеров дуэт Блинникова/Карпов.

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