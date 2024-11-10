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Елизавета Худайбердиева пожаловалась на качество льда на этапе Гран-при в Красноярске

Елизавета Худайбердиева пожаловалась на качество льда на этапе Гран-при в Красноярске
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева, в дуэте с Егором Базиным ставшая победительницей третьего этапа Гран-при России — 2024/2025, высказалась о качестве льда на соревнованиях, проходивших в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
10 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

«Ну, я не помню, чтобы три разминки танцоров катались без заливки. И катаются три разминки только танцоры почему-то. Вот я очень переживала за свой последний элемент – слайд, мы им заканчиваем программу. И в наших правилах в танцах на льду есть такой момент, что, если будет какое-то такое «пошатывание» или что-то такое, судейская бригада может это расценить как дедакшен, то есть как нарушение правил. Это потеря баланса. Из-за того, что мы завершали сегодняшнюю танцевальную программу, лёд уже был закатанный, заезженный, много было снега – и вот я переживала. На самом деле не так, как задумано в целом, закончилась сегодня программа. Но слава богу, я думаю, там всё хорошо было», – сказала Худайбердиева в эфире Первого канала.

Второе место занял дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов (200,93). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 193,95 балла.

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