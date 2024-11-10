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Фигурист Угожаев победил на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, Гуменник стал 2-м

Фигурист Николай Угожаев стал победителем третьего этапа Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программы спортсмен набрал 292,56 балла.

Второе место занял Пётр Гуменник, получивший от судей 282,88 балла. Даниил Самсонов замкнул тройку сильнейших с результатом в 275,94 балла. Занимавший третье место после короткой программы Дмитрий Алиев в итоге оказался на пятом месте.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, Мужчины: