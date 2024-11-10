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Фигурист Угожаев победил на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, Гуменник стал 2-м

Фигурист Угожаев победил на третьем этапе Гран-при России в Красноярске, Гуменник стал 2-м
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Фигурист Николай Угожаев стал победителем третьего этапа Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программы спортсмен набрал 292,56 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 3, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
10 ноября 2024, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
292.56
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
282.88
3
Даниил Самсонов
Москва
275.94

Второе место занял Пётр Гуменник, получивший от судей 282,88 балла. Даниил Самсонов замкнул тройку сильнейших с результатом в 275,94 балла. Занимавший третье место после короткой программы Дмитрий Алиев в итоге оказался на пятом месте.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, Мужчины:

  1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 292,56 балла.
  2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 282,88.
  3. Даниил Самсонов (Москва) — 275,94
  4. Андрей Мозалёв (Москва) — 272,11.
  5. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) — 263,78.
  6. Макар Игнатов (Московская область) — 262,59.
Общий зачёт Гран-при России — 2024/2025
Календарь Гран-при России — 2024/2025
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