Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли 3-й этап Гран-при России среди пар

Чемпионы мира фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух прокатов спортсмены набрали 227,89 балла. Второе место занял дуэт Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 193,88. Тройку лидеров замкнули Ясмина Кадырова и Илья Миронов, набравшие 174,92 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, спортивные пары. Результаты: