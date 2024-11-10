Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли 3-й этап Гран-при России среди пар
Чемпионы мира фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух прокатов спортсмены набрали 227,89 балла. Второе место занял дуэт Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 193,88. Тройку лидеров замкнули Ясмина Кадырова и Илья Миронов, набравшие 174,92 балла.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Третий этап, спортивные пары. Результаты:
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 227,89;
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 193,88;
- Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 174,92;
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 173,54;
- Дарья Андреева/Александр Акимов — 159,14.
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