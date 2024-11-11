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Собчак — о просмотрах интервью: Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет

Собчак — о просмотрах интервью: Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет
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Журналистка Ксения Собчак сравнила просмотры интервью с участием российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. За шесть дней ролик Собчак с Медведевой набрал 1,7 млн просмотров на YouTube. Интервью Загитовой с Надеждой Стрелец достигло отметки 1,4 млн просмотров за семь дней.

«А интервью с фигуристкой Медведевой набрало уже 1,7 млн просмотров за шесть дней! И в этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет. Ну и вообще, люблю такие ситуации — ведь зритель всегда выигрывает от здоровой конкуренции, а заодно сам может сравнить, кто делает более качественный и интересный контент», — написала Собчак в телеграм-канале.

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