Собчак — о просмотрах интервью: Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет

Журналистка Ксения Собчак сравнила просмотры интервью с участием российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. За шесть дней ролик Собчак с Медведевой набрал 1,7 млн просмотров на YouTube. Интервью Загитовой с Надеждой Стрелец достигло отметки 1,4 млн просмотров за семь дней.

«А интервью с фигуристкой Медведевой набрало уже 1,7 млн просмотров за шесть дней! И в этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет. Ну и вообще, люблю такие ситуации — ведь зритель всегда выигрывает от здоровой конкуренции, а заодно сам может сравнить, кто делает более качественный и интересный контент», — написала Собчак в телеграм-канале.