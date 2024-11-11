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Дмитрий Алиев поделился эмоциями от выступления на этапе Гран-при в Красноярске с травмой колена

Чемпион Европы Алиев о 5-м месте на Гран-при: нет у меня разочарований, катаюсь с травмой
Дмитрий Алиев
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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев высказался о своём выступлении на этапе Гран-при России в Красноярске, где он соревновался с недолеченной травмой.

«Нет у меня разочарований, я катаюсь с травмой, я смирился, что на протяжении всего сезона будет травма. Никаких прогрессов у меня, к сожалению, после контрольных прокатов нет, хотя много работы было проделано, нагрузка идёт большая в тренировочном процессе, соответственно, нога будет давать о себе знать. Пропуск соревнований на меня плохо влияет. Если я тут, то надо бороться с тем, что есть, нужно с терпением и с преодолеванием доходить как минимум до чемпионата России, думаю, что должен попасть на финал Гран-при, дотуда дотерпеть», — приводит слова Алиева агентство ТАСС.

Напомним, на этапе Гран-при России в Красноярске Дмитрий Алиев стал пятым, уступив Николаю Угожаеву, Петру Гуменнику, Даниилу Самсонову и Андрею Мозалёву. Травму колена фигурист получил ещё весной, сейчас он продолжает восстанавливаться.

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