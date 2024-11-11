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Чемпион мира Галлямов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Российские фигуристы, чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о стремлении хоккеиста Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

– Александру Овечкину осталось 30 шайб до рекорда Гретцки. Побьёт ли в этом сезоне? Вы как рекордсмен должны знать.

Галлямов. У нас рекорд за произвольную держится мировой. Что касается Ови, думаю, это вполне вероятно. У него есть очень большое желание побить рекорд. Это большая легенда, желаю ему успехов и как можно больше заброшенных шайб, чтобы это поскорее свершилось.

– Что раньше произойдёт: побьют рекорд Уэйна Гретцки или рекорд Мишиной/Галлямова?

Галлямов. Думаю, Овечкин (улыбается). Я не помню, сколько баллов у нас за произвольную…

Мишина. Нам самим-то не побить пока (улыбается).

Галлямов. Думаю, даже Криштиану тысячу голов раньше забьёт, – цитирует слова фигуристов из микст-зоны телеграм-канал ФФККР.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили мировой рекорд по баллам за произвольную программу на чемпионате Европы 2022 в Таллине, их прокат оценили в 157,46 балла.