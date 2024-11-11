«Надо купить большую линейку». Москвина дала Загитовой совет, как выбирать парня

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина дала олимпийской чемпионке Алине Загитовой совет, как выбирать спутника жизни.

«Катание — это одно, а мальчики как?», – спросила тренер у фигуристки во время съёмок влога для Первого канала, пока шли короткие программы в мужском одиночном катании на этапе Гран-при России в Красноярске. «Симпатичные есть», – отреагировала Загитова.

«Надо купить большую линейку. А потом выбирать по душевному состоянию», – добавила Москвина, на что Загитова отреагировала благодарностью: «Я вас поняла, хорошо, спасибо за совет. Воспользуюсь».

Напомним, в этом сезоне Алина Загитова снимает влоги на всех этапах серии Гран-при России, фигуристка успела поработать на турнирах в Магнитогорске, Казани и Красноярске. Также Загитова снимала влоги на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.