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Фигурист Дмитрий Евгеньев рассказал о реакции Этери Тутберидзе на плохой прокат на тренировке

«Получил больших люлей». Фигурист Евгеньев — о плохом прокате на глазах у Тутберидзе
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
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Российский фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в паре с Анастасией Мухортовой, поделился эмоциями от неудачного проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Немножко приболел, на прошлой неделе это началось, к сожалению, мучает сильный кашель. Всеми силами старался этого не показывать, но, к сожалению, в произвольной моя дыхалка меня подвела. Очень старался не думать о болезни, к сожалению, на произвольную сил не хватило. Но это опыт. Знаете, мы любили в прошлых сезонах кататься чисто на этапах, на кубках Москвы, и неудачно выступали, в особенности на чемпионатах России. Пока произвольная нам не покорилась, наша цель – чемпионат России.

Постараюсь как можно скорее долечиться, приступить к упорным тренировкам. Такой прокат был на тренировках перед Этери Георгиевной (Тутберидзе), получил больших люлей от неё. Я мужчина в нашей паре, я должен докатывать и делать все поддержки. Здесь, к сожалению, состояние мне не позволило, но что не убивает, делает нас сильнее», – заявил фигурист в микст-зоне, видео из которой разместил официальный телеграм-канал ФФККР.

Напомним, Мухортова/Евгеньев стали вторыми на этапе Гран-при России в Красноярске, в произвольной программе фигуристы не смогли сделать одну из поддержек.

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