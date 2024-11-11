«Столб и правда впечатляющий». Гуменник выложил видео из леса после Гран-при в Красноярске

Российский фигурист, призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился видеороликом из заповедника «Красноярские столбы» после завершения третьего этапа Гран-при России.

«Не мог не приехать посмотреть знаменитые «Красноярские столбы». Столб и правда впечатляющий», — говорит спортсмен на видео.

Напомним, Пётр Гуменник стал вторым на этапе Гран-при России в Красноярске, уступив только Николаю Угожаеву, с которым они представляют одну школу — Спортивный клуб Тамары Москвиной. В короткой программе фигурист приземлил два четверных прыжка, в произвольной программе — четыре. Следующий этап Гран-при России, на котором выступит Гуменник, — это турнир «Невский лёд» в Санкт-Петербурге.