Анна Щербакова произвела символическое вбрасывание перед матчем «Авангард» – СКА

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова произвела символическое вбрасывание перед матчем омского «Авангарда» и петербургского СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ).

Фигуристка поучаствовала в церемонии вместе с капитаном гоночной команды G-Drive Racing Романом Русиновым.

Анна Щербакова и Роман Русинов Фото: Скриншот из трансляции

Перед вбрасыванием Щербакова пригласила зрителей матча на чемпионат России по фигурному катанию в Омске, который пройдёт с 19 по 22 декабря 2024 года на том же стадионе – G-Drive Арена. Официальная вместимость арены составляет более 12 тыс. человек. Фигуристка является официальным послом турнира, об этом было объявлено на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Ранее Анна Щербакова дебютировала в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию.