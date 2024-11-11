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Анна Щербакова произвела символическое вбрасывание перед матчем «Авангард» – СКА

Анна Щербакова произвела символическое вбрасывание перед матчем «Авангард» – СКА
Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова произвела символическое вбрасывание перед матчем омского «Авангарда» и петербургского СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

Фигуристка поучаствовала в церемонии вместе с капитаном гоночной команды G-Drive Racing Романом Русиновым.

Анна Щербакова и Роман Русинов

Анна Щербакова и Роман Русинов

Фото: Скриншот из трансляции

Перед вбрасыванием Щербакова пригласила зрителей матча на чемпионат России по фигурному катанию в Омске, который пройдёт с 19 по 22 декабря 2024 года на том же стадионе – G-Drive Арена. Официальная вместимость арены составляет более 12 тыс. человек. Фигуристка является официальным послом турнира, об этом было объявлено на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Ранее Анна Щербакова дебютировала в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию.

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