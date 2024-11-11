Дочь Тутберидзе Диана Дэвис поделилась фотографией на фоне Эйфелевой башни

Грузинская фигуристка, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в дуэте с Глебом Смолкиным, поделилась архивным летним снимком из Парижа.

Спортсменка выложила в соцсетях фотографию на фоне Эйфелевой башни, на которой располагаются олимпийские кольца. «Летние Олимпийские игры», — подписала снимок фигуристка.

Диана Дэвис Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 2023 года представляют сборную Грузии, ранее фигуристы катались за сборную России. В сезоне-2021/2022 они стали вторыми на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где финишировали на 14-м месте. С лета 2024 года Диана и Глеб тренируются в Канаде в команде Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.