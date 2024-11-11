Трусова анонсировала премьеру двух номеров на юбилейном шоу Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) анонсировала премьеру двух номеров на юбилейном шоу двукратного серебряного призёра ОИ-2018 Евгении Медведевой.

«Всем привет! Сегодня в 11 утра я только прилетела из Красноярска, а сейчас уже на тренировке, потому что уже в пятницу — шоу Евгении Медведевой, и у меня будет два новых номера. Давайте вы угадаете какие — пишите свои предположения в комментариях», — обратилась фигуристка к подписчикам своего телеграм-канала.

Юбилейное шоу к 25-летию Евгении Медведевой состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» 15 ноября. Помимо Александры Игнатовой (Трусовой), в шоу также примут участие Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Анна Погорилая, Елена Радионова и другие звёзды фигурного катания.