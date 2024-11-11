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Трусова анонсировала премьеру двух номеров на юбилейном шоу Медведевой

Трусова анонсировала премьеру двух номеров на юбилейном шоу Медведевой
Александра Игнатова (Трусова)
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) анонсировала премьеру двух номеров на юбилейном шоу двукратного серебряного призёра ОИ-2018 Евгении Медведевой.

«Всем привет! Сегодня в 11 утра я только прилетела из Красноярска, а сейчас уже на тренировке, потому что уже в пятницу — шоу Евгении Медведевой, и у меня будет два новых номера. Давайте вы угадаете какие — пишите свои предположения в комментариях», — обратилась фигуристка к подписчикам своего телеграм-канала.

Юбилейное шоу к 25-летию Евгении Медведевой состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» 15 ноября. Помимо Александры Игнатовой (Трусовой), в шоу также примут участие Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Анна Погорилая, Елена Радионова и другие звёзды фигурного катания.

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