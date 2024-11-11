Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Старалась не расстраиваться на глазах у деток». Загитова рассказала о поездке к сиротам

«Старалась не расстраиваться на глазах у деток». Загитова рассказала о поездке к сиротам
Алина Загитова
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей поездке к детям-сиротам.

«У каждого человека наступает момент, когда он начинает задумываться… Наверное, такой момент наступил и у меня. Я захотела сделать что-то хорошее для ребят, которые в этом действительно нуждаются. Так и пришла мысль посетить детей-сирот. Я волновалась и старалась подготовиться психологически, чтобы не дать слабину, держать себя в руках и ни в коем случае не расстраиваться на глазах у деток. Я предполагала, что мы едем их порадовать. И, видимо, всё так и было, поездка оказалась невероятно духоподъёмной.

Мы встретились и познакомились с дружелюбными, добрыми, жизнерадостными и сильными детками, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались одни. Мы провели почти весь день вместе. Рисовали на футболках, пили чай с пирожными, разговаривали, играли и даже танцевали. Все ребята оказались невероятно дружелюбными, открытыми и добрыми. Они рассказали мне о своих планах и целях, а я поделилась с ними своим опытом и советами», — написала Загитова в своём телеграм-канале, прикрепив видео о прошедшей поездке.

Напомним, в этом соревновательном сезоне Алина Загитова снимает влоги на каждом старте серии Гран-при России.

Материалы по теме
«Надо купить большую линейку». Москвина дала Загитовой совет, как выбирать парня
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android