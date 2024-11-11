«Старалась не расстраиваться на глазах у деток». Загитова рассказала о поездке к сиротам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей поездке к детям-сиротам.

«У каждого человека наступает момент, когда он начинает задумываться… Наверное, такой момент наступил и у меня. Я захотела сделать что-то хорошее для ребят, которые в этом действительно нуждаются. Так и пришла мысль посетить детей-сирот. Я волновалась и старалась подготовиться психологически, чтобы не дать слабину, держать себя в руках и ни в коем случае не расстраиваться на глазах у деток. Я предполагала, что мы едем их порадовать. И, видимо, всё так и было, поездка оказалась невероятно духоподъёмной.

Мы встретились и познакомились с дружелюбными, добрыми, жизнерадостными и сильными детками, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались одни. Мы провели почти весь день вместе. Рисовали на футболках, пили чай с пирожными, разговаривали, играли и даже танцевали. Все ребята оказались невероятно дружелюбными, открытыми и добрыми. Они рассказали мне о своих планах и целях, а я поделилась с ними своим опытом и советами», — написала Загитова в своём телеграм-канале, прикрепив видео о прошедшей поездке.

Напомним, в этом соревновательном сезоне Алина Загитова снимает влоги на каждом старте серии Гран-при России.