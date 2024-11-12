Маргарита Базылюк и Елена Костылева заявились на пятый этап юниорского Гран-при России
Федерация фигурного катания России опубликовала заявочный лист участниц пятого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 среди девушек (мемориал А.Г. Горшкова), который пройдёт с 13 по 15 ноября в Москве.
На турнир заявлены:
- Маргарита Базылюк;
- Софья Глаголевская;
- Мария Елисова;
- Елена Костылева;
- Мария Красноженова;
- Елена Лабутина;
- Валерия Литвинчева;
- Валерия Лукашова;
- Софья Лукина;
- Диана Мильто;
- Агата Петрова;
- Лидия Плескачёва;
- Арина Пузанкова;
- Ульяна Семиглазова;
- Диана Хуснутдинова;
- Юлиана Черенёва;
- Анастасия Шигина;
- Алиса Юрова.
В общем зачёте юниорского Гран-при России — 2024/2025 среди девушек лидирует Елизавета Андреева, набравшая 32 очка. Второе место занимает Анна Ляшенко (26). Шесть фигуристок делят третью позицию, имея в активе по 18 очков.
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