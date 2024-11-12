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Маргарита Базылюк и Елена Костылева заявились на пятый этап юниорского Гран-при России

Федерация фигурного катания России опубликовала заявочный лист участниц пятого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 среди девушек (мемориал А.Г. Горшкова), который пройдёт с 13 по 15 ноября в Москве.

На турнир заявлены:

Маргарита Базылюк;

Софья Глаголевская;

Мария Елисова;

Елена Костылева;

Мария Красноженова;

Елена Лабутина;

Валерия Литвинчева;

Валерия Лукашова;

Софья Лукина;

Диана Мильто;

Агата Петрова;

Лидия Плескачёва;

Арина Пузанкова;

Ульяна Семиглазова;

Диана Хуснутдинова;

Юлиана Черенёва;

Анастасия Шигина;

Алиса Юрова.

В общем зачёте юниорского Гран-при России — 2024/2025 среди девушек лидирует Елизавета Андреева, набравшая 32 очка. Второе место занимает Анна Ляшенко (26). Шесть фигуристок делят третью позицию, имея в активе по 18 очков.