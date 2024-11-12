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Маргарита Базылюк и Елена Костылева заявились на пятый этап юниорского Гран-при России

Маргарита Базылюк и Елена Костылева заявились на пятый этап юниорского Гран-при России
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Федерация фигурного катания России опубликовала заявочный лист участниц пятого этапа юниорского Гран-при России — 2024/2025 среди девушек (мемориал А.Г. Горшкова), который пройдёт с 13 по 15 ноября в Москве.

На турнир заявлены:

  • Маргарита Базылюк;
  • Софья Глаголевская;
  • Мария Елисова;
  • Елена Костылева;
  • Мария Красноженова;
  • Елена Лабутина;
  • Валерия Литвинчева;
  • Валерия Лукашова;
  • Софья Лукина;
  • Диана Мильто;
  • Агата Петрова;
  • Лидия Плескачёва;
  • Арина Пузанкова;
  • Ульяна Семиглазова;
  • Диана Хуснутдинова;
  • Юлиана Черенёва;
  • Анастасия Шигина;
  • Алиса Юрова.

В общем зачёте юниорского Гран-при России — 2024/2025 среди девушек лидирует Елизавета Андреева, набравшая 32 очка. Второе место занимает Анна Ляшенко (26). Шесть фигуристок делят третью позицию, имея в активе по 18 очков.

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