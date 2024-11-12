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Ягудин рассказал, что для него важнее олимпийского золота/победы на Олимпиаде

Ягудин: есть более крутые вещи, чем победа на Олимпиаде
Алексей Ягудин
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На этапе Гран-при России в Красноярске Алексею Ягудину презентовали его портрет, и он ответил, какие эмоции испытывает, глядя на картину.

«Эмоций – никаких. Я часто рассказываю историю, когда мне позвонили во время репетиции в театре, а после Солт-Лейк-Сити прошло лет 10, и говорят: «Алексей, поздравляем вас с включением в Зал славы фигурного катания». Я поблагодарил.

Девушка говорит: «Вы счастливы?» Я говорю: «Всё хорошо. Честно, приятно очень». Они же там американцы, эмоциональные. Аллея в Колорадо-Спрингс находится. Она говорит, что это «Ennificent, fantastic» (Потрясающе, фантастически). Отвечаю «Да-да, фантастик, фантастик. Только у меня уже две собаки, одна из которых уже штурмует одежду супруги, две дочки, семья, театр, мне не до этого явно сейчас». Они были удивлены. Это показатель того, что человек не может жить определёнными моментами всю жизнь.

Происходят новые события, которые имеют порой более значимый вес, нежели эта медаль. Просто, например, рождение дочерей Мишель и Лизы. Это более крутые вещи, чем победа на Олимпиаде. Да, то золото изменило мою жизнь в корне и открыло огромное количество дверей, не буду ничего придумывать. И да, глядя на картину, воспоминания об этой победе существуют, но я никогда не сяду и не буду в повторе смотреть, что было, как я откатал программу», – цитирует Ягудина Sport24.

Напомним, Алексей Ягудин завоевал золото на Олимпиаде-2002, обыграв Евгения Плющенко, с которым долгое время тренировался под руководством Алексея Мишина. Позже Ягудин перешёл к Татьяне Тарасовой и уже с ней установил главные спортивные достижения.

Ранее Ягудин высказался об исполнении роли Кармен Татьяной Навкой и Евгенией Медведевой.

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